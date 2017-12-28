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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı !

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı !

28 Aralık 2017 22:06

Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolu Akyazı ilçesi Kızılcıkorman mevkinde şerit Musrafa A. idaresindeki 34 PFB 75 plakalı kamyonet sürücüsünün şerit değiştirmek istediği sırada Selma A. idaresindeki 54 SA 532 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç yolun dışına savruldu. Kazada otomobil içerisinde bulunan Selma A., Seher A. ve Fatma A. ile kamyonet sürücüsü Mustafa A., Ayşe Ö., 7 yaşındaki Zümranur K. ve Songül S. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın meydana geldiği mevkide bir süre trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldırım
 

 

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