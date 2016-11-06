Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Sarıyaprak istikametine gitmekte olan Fırat Demir idaresindeki 06 AF 9051 plakalı kamyonet, sürücüsü öğrenilemeyen 27 PE 346 plakalı tekneli motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenerek takla atan motosiklette bulunan Ayşe Şimşek (73) olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma, Yılmaz ve Hakan Şimşek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayşe Şimşek'in cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerini incelemesinin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ramazan Kuyu

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