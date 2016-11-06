Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kamyonet ile tekneli motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kamyonet ile tekneli motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü yakınlarında motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.


06 Kasım 2016 12:06

Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Sarıyaprak istikametine gitmekte olan Fırat Demir idaresindeki 06 AF 9051 plakalı kamyonet, sürücüsü öğrenilemeyen 27 PE 346 plakalı tekneli motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenerek takla atan motosiklette bulunan Ayşe Şimşek (73) olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma, Yılmaz ve Hakan Şimşek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ayşe Şimşek'in cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerini incelemesinin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ramazan Kuyu
ADIYAMAN

Etiketler: kamyonet, tekneli motosiklet


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!