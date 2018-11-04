Kamyonet kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Aksaray - Konya Karayolunun 67. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyden pancar yükledikten sonra Aksaray - Konya Karayoluna çıkan Ahmet Ş. (46) idaresindeki 68 HL 407 plakalı kamyona, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Adil Biçer (42) yönetimindeki 66 DP 349 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyona arkadan çarpan kamyonet adeta hurdaya dönerken, kamyonette bulunan sürücü ile birlikte M.B. (3), A.B.B. (15) ve S.B. (43) yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra durumu ağır olan sürücüyü Eskil İlçe Devlet Hastanesine, diğer 3 yaralıyı da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Eskil İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Adil Biçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 3 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Can

