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Kamyonet kasasında paten keyfi

Antalya’da patenci gençlerin bir kamyonetin arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, yürekleri ağza getirdi.

Kamyonet kasasında paten keyfi

27 Ağustos 2018 15:09

Kent trafiğinin en yoğun olduğu Güllük Caddesi’nde ilerleyen bir buzdolabı taşıyan kamyonetin kasasına oturan 5 patenci genç tehlike oluşturdu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu seyir halindeki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Kendilerine Antalya Paten Grubu ismini veren gençler, "Arabaların arkasına tutunup gitmeyi bıraktık, artık oturup gidiyoruz" diyerek espri yaptı. Arada hem kasada giden hem de araca tutunarak paten yapan gençler tehlikeye davetiye çıkardı. Sürücülerin uyarılarını da dikkate almayan gençlerin tehlikeli oyunu görenleri hayrete düşürdü.
Öte yandan farklı bir genç grubun şehir içi yolcu otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptıkları da görüldü. 

İsa Akar
 

 

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