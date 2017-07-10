Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Iğdır-Tuzluca kara yolunda bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan yaklaşık 10 çocuk adeta kazaya davetiye çıkardı. Özellikle kamyonetin arka kapağına oturarak yolculuk yapan çocuklar görenleri korkuttu.

Kamyonetin kasasında yolculuk yapan çocuklar, polis kontrol noktasına yaklaşınca eğilerek kendilerini sakladılar. Kontrol noktasını geçtikten sonra tehlikeli yolculuğa devam ettiler. Bu arada kendilerini çeken kamerayı görünce canlarını hiçe sayarak el sallamaları ve alkış eşliğinde oyun oynamaları da dikkatlerden kaçmadı.