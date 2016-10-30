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Kamyonet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Konya’da alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kamyonet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

30 Ekim 2016 12:48

Kaza, merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Oto Galericiler sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahim Ç. idaresindeki 42 VK 961 plakalı kamyonet, Musa S. (29) yönetimindeki 42 DUG 85 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Rahim Ç. başından yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı kamyonet sürücüsü Rahim Ç., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olan kamyonet sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mustafa Beşer
KONYA

Etiketler: kamyonet, otomobil


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