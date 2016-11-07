Kaza, Konya Afyonkarahisar arasındaki D-300 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Misci (42) idaresindeki 42 AJ 132 plakalı kamyonet, Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan Ali Misci (60) olay yerinde hayatını kaybederken, araç şoförü Yusuf Misci ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Yusuf Misci, Akşehir Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Konya'ya sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Cemal Filiz