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Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

07 Kasım 2016 16:06

Kaza, Konya Afyonkarahisar arasındaki D-300 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Misci (42) idaresindeki 42 AJ 132 plakalı kamyonet, Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan Ali Misci (60) olay yerinde hayatını kaybederken, araç şoförü Yusuf Misci ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Yusuf Misci, Akşehir Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cemal Filiz

Etiketler: kamyonet, Konya, şarampol


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