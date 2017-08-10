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Kamyonet tarlaya uçtu: 9 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kamyonet tarlaya uçtu: 9 yaralı

10 Ağustos 2017 13:00

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahta istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen 02 KS 034 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hasancık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada F.T. (10), Gazal Taşdemir (50), Medine Taşdemir (26), R.T. (17), E.T. (5), A.E.T. (1), E.Y.P. (6), D.P. (10) ve İ.P. (13) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir


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