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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

16 Ocak 2018 17:26

Kaza, 03.00 sıralarında Bektaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze doğru ilerleyen İbrahim T.(26), yönetimindeki 07 LDA 02 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 yükseklikten aşağı uçtu. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Özkan Yetkin (26), Nazife Akça (56), Mevlüde Nur Akça (17) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından İbrahim T, Nazifa Akça ile Mevlüde Nur Akça’yı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Özkan Yetkin’i ise Alanya Özel Yaşam Hastanesine sevk etti. Nazife Akça'nın doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer 3 kişinin ise tedavisin sürdüğü belirtildi. 

Erdal Anak
 

Etiketler: kamyonet, uçurum

 

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