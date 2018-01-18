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Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk

Konya’da açık kasa kamyonet üzerinde yolculuk yapan çocuklar, tehlikeye davetiye çıkardı.

Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk

18 Ocak 2018 09:38
Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk - Tıkla İzle

Dün akşam merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde trafik hızla aktığı sırada seyir halindeki açık kasa kamyonetin üzerinde yolculuk yapan çocukların kasadan ayaklarını sallaması cep telefonu kamerasına takıldı. İki kadın, iki çocuk 4 kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan yaptığı yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Kamyonetin arkasındaki kadının ise çocuklarla ilgilenmediği gözlendi. Yaşananlar son zamanlarda yaşanan kazalardan ders alınmadığını ortaya koydu.  

İbrahim Yetkin

Etiketler: kamyonet, Konya

 

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