Kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, merkez Hacı Hüseyin Mahallesi Çerkez mevkiinde ilerleyen Yunus Ekşi yönetimindeki 28 KA 10028 plakalı kamyonet karşı yönden gelen Arif Öztürk yönetimindeki 28 ED 777 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yunus Ekşi araç içinde sıkışırken, Şükran Ekşi ve Arif Öztürk yola savruldu.

Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından kaza yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Yunus Ekşi’yi Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkartırken, diğer yaralılar ise ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların bilinçlerinin açık, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Resul Yanbul

