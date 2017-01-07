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Kamyonete çarpmamak için elini kullandı

İstanbul’da yolda kalan bir taksi sürücüsünün, buz tutan yolda kamyonete çarpmamak ve daha rahat ilerleyebilmek için elini kullandığı anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Kamyonete çarpmamak için elini kullandı

07 Ocak 2017 16:05
Karda kalan taksi şoföründen ilginç yöntem - Tıkla İzle

İstanbul’da etkili olan kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yoğun kar yağışı ve buz tutan yollar nedeniyle kazalar kaçınılmaz hale geldi. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’ndan kayganlaşan yol nedeniyle kontrolünü kaybeden ticari taksiye arkadan gelen araç çarptı. Kazada yaralanan taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. O an takside bulunan yolcu Ahmet Ekmen de olay yerine gelen polislere kazayla ilgili bilgiler verdi.

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Özellikle ara sokaklarda yaşanan kar yoğunluğu nedeniyle bazı sürücüler araçlarını kontrol etmede zorluk yaşadı.

Yolda kalan bir taksi şoförünün yöntemi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Taksi şoförünün buz tutan yolda kamyonete çarpmamak ve daha rahat ilerleyebilmek için elini kullanması kameralara yansıdı.

 

Sadık Kahraman - Serdal Altıntepe 


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