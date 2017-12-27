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Kamyonete yüklediği kapı kafasında kırıldı

Sivas’ta yaşanan olayda, PVC ustasının kamyonete yüklediği kapı kafasına düşerek yaralanmasına ve baygınlık geçirmesine neden oldu.

Kamyonete yüklediği kapı kafasında kırıldı

27 Aralık 2017 11:11

Sivas’ta 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde meydana gelen ilginç kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada PVC ustası Muhammer Kaya, PVC kapıyı montajı yapılacak binaya götürmek üzere kamyonetine yükledi. Kamyonetin kasasından indiğinde, kapı rüzgarın etkisiyle devrilerek Kaya’nın üzerine düştü. Kafasından darbe alan Kaya, olduğu yere yığılarak bayıldı. Kaya arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kafasına iki dikiş atılan Kaya, kazayı ucuz atlattı.

“Dikkatsizliğim neden oldu”

Başından geçen olayı anlatan Kaya, “Kapıyı araca yüklerken hava rüzgarlıydı. Araca yüklediğim kapının düşmesinden endişelendiğim için tekrar araca çıkarak kapıyı düzelttim. Diğer kasaları yüklemek için araçtan indim. Araçtan indiğim sırada çevremdeki insanlar kapının düştüğünü gördü. Bana seslendiler. O sırada kapı kasa üzerime düştü. Düştükten sonra bayılmışım. Gerisini hatırlamıyorum. Şu anda da gayet iyim. Hastaneye gittim acile kaldırmışlar. Kafama iki dikiş attılar. Yani bir anda dikkatsizliğimden dolayı olan bir şey. Şu an gayet iyiyim” dedi. 

Onur Erden

Etiketler: kamyonet, kapı, Sivas

 

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