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Kamyoneti yokuş aşağı devrilmekten vatandaşlar kurtardı

Kağıthane’de yokuş aşağı geri kayarak bariyerlere çarpan kamyonetin tekerleği havada kaldı. Sürücünün araçta mahsur kaldığı olayda vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar aracı tutarak devrilmesini önlemeye çalıştı. Kurtarma çalışmaları esnasında mahallelinin bağlanan ipleri çekerek kamyoneti çekmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Kamyoneti yokuş aşağı devrilmekten vatandaşlar kurtardı

05 Kasım 2017 15:17
Kamyoneti yokuş aşağı devrilmekten vatandaşlar kurtardı - Tıkla İzle

Olay, saat 13.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Emek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağıya geri manevra yapan 34 HR 6450 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü Mutlu Dursun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, geri geri kayarak sokağında başındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası kamyonetin bir tekerleği havada kalırken, sürücü de içeride mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekip, aracı ve vatandaşı kurtarma çalışmalarına başladı.

Vatandaşlar kamyoneti tuttu
İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildiği esnada olay yerindeki vatandaşlar, tekerleği havada kalan ve devrilme tehlikesi olan kamyoneti kapısından ve çeşitli yerlerinden tuttu. Ardından itfaiye ekipleri, aracın sağ tarafına krikolar yerleştirerek destek verirken, diğer tarafına da halatlarla dairenin penceresinin ferforjelerine bağladı. Bu şekilde kamyonet dengede tutulmaya başlandı. Çalışmalar yapıldıktan sonra ise sürücü araçtan indi.
Çalışmaların ardından kamyonetin kurtarılması için olay yerine vinç aracı sevk edildi. Vincin mekanizmasına bağlanan araç daha sonra yavaş yavaş havaya kaldırıldı. O esnada mahalleli aracın bağlı olduğu halatları çekerek dengelemeye çalıştı. İlginç görüntülerin oluştuğu olayda araç, devrilmeden kurtarıldı. Kamyonetin kurtarılması sonrası sahibi Dursun rahat bir nefes aldı. Mahalleli ise tüm bu yaşananlar izledi.

Doğan Can Cesur 

 

 

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