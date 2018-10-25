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Kamyonetin altında kalan 8 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Kamyonetin altında kalan 8 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Kamyonetin altında kalan 8 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde biber toplayan 8 çocuk annesi Nazlı Ünal, topladığı biberleri torbaya doldururken geri geri giden kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Oğuzeli ilçesi Hatunlu köyünde meydana geldi. 56 yaşındaki Nazlı Ünal biber toplamak için sabah saatlerinde köye gitti. Topladığı biberleri torbaya atmaya çalışan Ünal, torbaları yüklemek için geri geri gelen kamyonetin altında kaldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptığı kontrolde kadının öldüğünü belirlendi. Nazlı Ünal'ın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Nazlı Ünal'ın Gaziantep'te ikamet ettiği, 8 çocuk annesi olduğu, kocasının öldüğü, çocuklarına bakmak için yevmiye ile biber tarlasında çalıştığı öğrenildi. Talihsiz kadının cenazesi otopsinin ardından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.  

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