Kaza, Saruhanlı ilçesine bağlı Develi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D yönetimindeki 45 E 9279 plakalı kamyonet karşıdan karşıya geçmeye çalışan Havva Delibaş'a (38) çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Havva Delibaş hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adem Şahin