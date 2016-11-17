Kaza, saat 18.45 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih D. (30), yönetimindeki 70 FD 687 plakalı kamyonet, şehir merkezi istikametine seyir halindeyken, yolun karşısına geçmekte olan 86 yaşındaki Mustafa Kaymak’a çarptı. Kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaklaşık 50 metre ileri fırladı. Ağır yaralanan yaşlı adam çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza yerinde yaşlı adamdan geriye şapkası kaldı.

Polis, kamyonet sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.