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Kamyonetin içinde yaktığı soba sonu oldu

Van'dan Adana'ya sebze ve meyve almaya gelen bir kişi, halde kamyonetinin içinde ısınmak için yaktığı sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikten sonra, yanarak hayatını kaybetti.

Kamyonetin içinde yaktığı soba sonu oldu

04 Ocak 2017 09:37
Kamyonetin içinde yaktığı soba sonu oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Dalokay Hal Kompleksi içinde bir kamyonetin uzun süredir beklediğini fark eden özel güvenlik ekipleri, kamyoneti incelediğinde içinde bir kişinin hareketsiz yattığını belirledi. Özel güvenlik elamanları, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan ilk incelemede şahsın Van'dan Adana'ya meyve sebze almaya gelen Fesih Gezer (44) olduğu, mal almak için beklerken ısınmak amaçlı kamyonetin içinde köz sobasını yaktığı, ancak sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek kendinden geçtiği, daha sonra da sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında yüzünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis inceleme yaparken, meraklı vatandaşlar da cesedi görmek için adeta birbiriyle yarıştı. Polis ayrıca Gezer'in ailesinin Van Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık bir hafta önce kayıp başvurusu yaptığını tespit etti. Polis, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra cenazeyi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırdı. Gezer'in ailesine de acı haber verildi. 

Fatih Keçe

Etiketler: kamyon, van


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