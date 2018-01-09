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Kamyonetin zulasından 23 kilo 800 gram esrar çıktı

Adana'da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda kamyonetin gizli bölmesinde 23 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kamyonetin zulasından 23 kilo 800 gram esrar çıktı

09 Ocak 2018 09:46
Kamyonetin zulasından 23 kilo 800 gram esrar çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu ve Güneydoğu illerinden Adana’ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Diyarbakır’dan yola çıkan kamyoneti takibe alan polis, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi’nde oluşturulan kontrol noktasında aracı durdurdu.

Ekipler, kamyonette arama yaptı, ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmayınca bu kez devreye, narkotik detektör köpeği ‘Coco’ girdi. Köpek, aracın arka kasasındaki kabin ve kaportasına tepki verince polis de bu bölüme yöneldi. Oluşturulan gizli bölmedeki özel düzenekten 24 yarı pakette tam 23 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü H.Ç. (49) tutuklandı.
Öte yandan, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 6 Ocak’ta da Van’dan Adana’ya gelen bir tırda piyasa değeri 5 milyon lira olan 88 kilo 235 gram toz esrar, 48 kilo 774 gram da eroin ele geçirmiş, gözaltına alınan İ.B. (39) tutuklanmıştı. Böylelikle polis, 3 günde yaklaşık 161 kilo uyuşturucu ele geçirirken, yaklaşık 700 bin kişinin zehirlenmesinin de önüne geçildiği belirtildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, esrar

 

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