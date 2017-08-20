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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

20 Ağustos 2017 15:48

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Şener idaresindeki 55 HK 862 plakalı kamyonet ile Mehmet Sak’ın kullandığı 55 GA 286 plakalı otomobil Samsun-Sinop karayolu Soğukçam Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada takla atan 55 GA 286 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Melise Yüzükçü (18) ve Abdullah Yüzükçü’nün (11) cesetleri Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan 55 GA 286 plakalı otomobil sürücücü Mehmet Sak ve otomobilde yolcu olarak bulunan Melike Sak ile Hadise Sak Bafra’da özel bir hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Hadise Sak önce Bafra Devlet Hastanesine ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgi inceleme sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay 


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