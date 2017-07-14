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Kamyonetle tır çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kamyonet ve tır çarpıştı. Kazada yaralanan iki kişi ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kamyonetle tır çarpıştı: 2 yaralı

14 Temmuz 2017 15:49

Kaza Ereğli-Alaplı Karayolu’nun plajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şerafettin Şen idaresindeki 67 TD 840 plakalı tır, Nurettin Uçar idaresindeki 67 SE 534 plakalı kamyonet ile Organize Sanayi Bölgesi kavşağında çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Nurettin Uçar (50) ile babası İbrahim Uçar (75) yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç


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