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Kamyonetle yolcu otobüsü çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.


06 Kasım 2016 12:59

Edinilen bilgilere göre, Düzce’den Sakarya istikametine seyreden Mustafa Y. idaresindeki 81 EU 240 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Tahir K. idaresindeki kamyonetle Hendek ilçesi D-100 Karayolu Akova Mahallesi mevkinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından yolcu minibüsü fabrika duvarına çarparak durabildi.
Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil sağlık ekipleri ağır yaralanan yolcu otobüsünün şoförü Mustafa Y., otobüste yolcu olarak bulunan Fatma B.A., Şaban M., ile kamyonette yolcu olarak bulunan Özgür S.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: kaza, sakarya, yolcu otobüsü


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