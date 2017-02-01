Kandıra Kayıplar köyü mevkiinde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında İzmit’ten Kandıra istikametine gitmekte olan Osman Ersöz idaresindeki 54 FU 849 plakalı züccaciye yüklü kamyonet, İzmit istikametine gitmekte olan, içinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu Rasim Zeybel yönetimindeki 41 N 5515 plakalı odun yüklü kamyonet ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada Tuğba Zeybel (20) hayatını kaybederken, Osman Ersöz, Rasim Zeybel, Yusuf Zeybel ve Seher Zeybel yaralanmıştı. Ağır yaralanan Yusuf Zeybel hastaneye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölen Tuğba Zeynel'in ise 3 gün önce nişanlandığı ortaya çıkmıştı.

Gürcan Yılmaz