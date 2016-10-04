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Kamyonette tabancayla başından vurulmuş halde bulundu

Adana'da bir kişi, kamyonette tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.


04 Ekim 2016 17:42

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir servisin otoparkından tabanca sesi gelince çalışanlar sese doğru gittiğinde bir kişinin kamyonet içinde kanlar içinde yattığını gördü. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın başından aldığı kurşun ile hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinde yaptığı incelemede şahsın Rasim Özergin (49) isimli bir kişi olduğunu belirledi. Ayrıca yapılan ilk çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan şahsın intihar etmiş olabileceği düşünülüyor. Özergin'in sağ elinde tabancanın bulunması intihar etmiş olabileceği şüphesini güçlendirdi.

Özergin'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak. 

Fatih Keçe


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