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Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da Daday Çevre Yolu Kavşağında asfalt malzemesi taşıyan kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

18 Ağustos 2017 19:45

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Özel İdaresine ait Orhan S. yönetimindeki 37 BD 988 plakalı asfalt malzemesi taşıyan kamyon ile Hasan B. idaresindeki 37 BK 678 plakalı otomobil, Daday Çevre Yolu Kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil, kamyonun tekerlerine çarparak durabildi. Otomobilde sıkışan Erol Değirmenci olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Hasan B. ile araçta bulunan Yunus E., çevredeki itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden Erol Değirmenci, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılabildi.

Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kaza yerinde, Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Erol Değirmenci’nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vedat Yunus İkizoğlu


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