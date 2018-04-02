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Kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

02 Nisan 2018 03:44

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Özkan Çandur idaresindeki 34 LH 4583 plakalı otomobil, Kolay Kavşağı'nda Ali Uzun'un kullandığı 55 JV 073 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Çandur (24), otomobilde yolcu olarak bulunan Sibel Çandur (23), Miranur Çandur (1) , Güney Candur (2) ve Sezer Kahraman(18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay 

Etiketler: Bafra, kaza, Samsun

 

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