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Kamyonun açık kalan kapağı faciaya neden oluyordu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyon dorsesinin açık unutulan kapağı park halindeki araca zarar verirken, olası büyük kazalara davetiye çıkarttı.

Kamyonun açık kalan kapağı faciaya neden oluyordu

09 Kasım 2017 14:08

Olay, Besni ilçesi Korupınar mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen kamyon dosesinin kapağı açık unutulunca kaza kaçınılmaz oldu. Kamyon trafikte ilerlerken açık unutulan kamyon tamamen açılınca dorsenin kapağı park halindeki Kazım Turan'a ait 34 FT 7730 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kaza esnasında yoldan geçen bir kişi saniyeler ile kazadan yarala almadan kurtuldu. Kazada bir kişi ölümden dönerken, yayaların cadde üzerinde yoğun olmaması facianın önüne geçti. Yaşanan bu anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otomobil sürücüsü Kazım Turan, kendi işyerinde otururken büyük bir gürültüyle dışarı çıktığını ve dışarı çıktığında aracına kamyonun dorse kapağının çarptığını fark ettiğini söyledi. Kazım turan, “Vatandaşların arabamın etrafında toplandığını görünce aracımın yanına gittim ve korkunç manzarayla karşılaştım. Olayın tam olarak boyutunu anlamadım. Hatta kardeşim kamyonun peşinden koşarak 150-200 metre ileride durdurdu. Kamyon şoförü geldi ve tutanak tuttuk. Daha sonra iş yerimin güvenlik kamerasına bakınca daha vahim bir durumla karşılaştık. Oradan geçen bir vatandaşın saniye farkla ölümden döndüğünü gördük. Eğer o kapak o vatandaşa değseydi öldürürdü. Bu tür olayların olmaması için devletin gerekli önlemleri alması lazım. Bu hafriyat kamyonları her zaman tehlike saçıyor. Güvenlik kamerasına dikkatli bakarsanız kepçe tam sığmadığı için kapak yan tarafta ve bir genç kapağı tutarak gidiyor. Açılan kapak benim arabama değdi. İnsanlara da değebilirdi. İnşallah bundan sonra böyle bir şey olmaz. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Arabamdaki hasar maliyettir, yerine gelir ama insan hayatı yerine gelmez" dedi.

Ramazan Kuyu

Etiketler: Adıyaman, KAMYON KAPAĞI

 

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