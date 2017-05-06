Kamyonun açık unutulan arka kapağı 2 kişiyi hastanelik etti

Kamyon kasasının kapağı, park halindeki bir otomobilin başında duran 2 kişinin kafasına çarptı. Olayda 2 kişi hastanelik oldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çayır Mahallesi Tren Garı karşısında park halindeki otomobilin yanında duran E.K. ve C.S.’ye, yanlarından geçen kamyonun açık unutulan arka kapağı çarptı. Demir kapağın çarpmasıyla yere düşen E.E. ve C.S.’ye olayı görenler yardım etti. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Ömer Halisdemir Eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi altına alındı.

Kapağı açık unutulan kamyonun şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yasin Esen

