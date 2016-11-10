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Kamyonun altında dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Bahçelievler’de kamyonun çarptığı yaşlı adam dakikalarca aracın altından kurtarılmayı bekledi. İtfaiye tarafından kurtarılan yaşlı adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun altında dakikalarca kurtarılmayı bekledi

10 Kasım 2016 21:18
Kamyonun altında dakikalarca kurtarılmayı bekledi - Tıkla İzle

Olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geri manevra yapan kamyon sürücüsü, o sırada arkasından geçen Nuri Kuş'u göremeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam aracın altında kaldı. Durumu gören vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaşlı adamı aracın altından çıkartmak için uzun uğraşlar verdi. Dakikalarca kurtarılmayı bekleyen yaşlı adam yaklaşık yarım saat sonra bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz adam daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Volkan Kayalar

Etiketler: bahçelievler, kamyon, yaşlı adam


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