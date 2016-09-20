Kaza, akşam saat 19.15 sıralarında Arapzade Mahallesi Eyüp Topçu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orkent istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden Hikmet C. (45) yönetimindeki 06 AH 1640 plakalı kamyon, Alemdar Spor Tesisleri istikametine dönmek istedi. Bu sırada karşı istikametten gelen bisiklet ile kamyon çarpıştı.

Tekerleğin altında kaldı

Kazada, kamyon tekerleklerinin üzerinden geçtiği 12 yaşındaki B.N.K. ağır yaralandı. 112 Acil servis ekibi çocuğa ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralı çocuk buradaki müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Sağ bacağında kırıklar ve ciddi açılmalar meydana gelen çocuğun hayati tehlikesi olduğu bildirildi. Öte yandan, çocuğun annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Musa Öztürk



