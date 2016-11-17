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Kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Adana’da kamyonun altına giren elektrikli bisikleten sürücüsü hayatını kaybetti.


17 Kasım 2016 15:31

Edinilen bilgiye göre, 6 ay önce aldığı elektrikli bisikletiyle Adana Valiliğine gitmek için evinden çıkan Abdullah Karadağ (58), Ray Sokak’tan valilik istikametine gelirken Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan gelen Salman I. yönetimindeki 01 EED 88 plakalı kamyonun altına girdi. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Karadağ’ın eşi ve çocukları gözyaşı döktü.

Bir görgü tanığı, “Vatandaş Denizli Mahallesi istikametinden gelirken sağa doğru döndü. Kamyon da karşıdan geliyordu. Kamyonun sahibi görmedi. Vatandaşlar kamyonu durdurdu. Şoför kamyondan indiğinde vatandaş altında ölmüştü zaten. Kamyonun hızı 50-60 kilometre hızı vardı” dedi.
Olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından Karadağ’ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon şoförü ise gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Umutcan İşledici
ADANA 


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