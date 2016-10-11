Kaza, Doğanşehir Güroba mevkiinde meydana geldi. Ahmet Barışhan yönetimindeki 44 AS 965 plakalı kamyon,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada genç sürücü Ahmet Barışhan devrilen kamyonun altında sıkışınca olay yerine arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen İtfaiye Arama-Kurtarma ekipleri kamyonun altında sıkışan yaralıyı çıkartmak için çalışma başlattı. Sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü daha sonra olay yerinde hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.