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Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı!

Samsun'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı!

19 Haziran 2018 19:38

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü mevkisi Samsun-Ordu karayolu üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önder P. idaresindeki 53 K 1450 plakalı kamyon, kavşakta bisikleti ile yolu karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki Miraç Aktaş'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Miraç Aktaş 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Muhammer Ay
 

 

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