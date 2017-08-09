Kamyonun çarptığı elektrik direği tren raylarına devrildi

Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi yönünden Kırkağaç istikametine gitmekte olan bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerli hemzemin geçitte önce bariyerlere sonra ise elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği tren raylarına devrilirken, elektrik direği devrildiği sırada, 25 bin volt elektriğin olduğu demiryolu elektrifikasyon hattında bulunan kabloları da kopardı. Elektrik direğinin raylara devrilmesi nedeniyle İzmir’den Soma’ya gitmek üzere yola çıkan 9 Eylül Ekspresi treni, Kırkağaç’ın Bakır Mahallesinde bekletildi.

TCDD ekiplerinin yoğun çabaları sonrası elektrik direği rayların üzerinden kaldırılırken, bariyerlerde kısa sürede onarıldı. Bakır Mahallesi'nde yaklaşık 30 dakika bekletilen, 9 Eylül Ekspresi, elektrik direğinin kaldırılması sonrası yoluna devam etti. Vatandaşların elektriğinin direğinin raylara devrildiğini ihbar etmesi ve TCDD ekiplerinin kısa sürede kaza yerine gelip sıkıntıyı gidererek treni bekletmesi olası bir faciayı da önlemiş oldu.

Hakan Demir