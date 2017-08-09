Diğer
Kategoriler

Kamyonun çarptığı elektrik direği tren raylarına devrildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, bir kamyonetin önce bariyerlere ardından da elektrik direğine çarpmasıyla tren raylarına devrilen elektrik direği 25 bin volt elektriğin olduğu demiryolu elektrifikasyon hattında bulunan kabloları kopardı. Kaza sırasında İzmir'den Soma'ya gitmekte olan 9 Eylül Ekspres treni ise yaklaşık yarım saat mesafede bekletilerek olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Kamyonun çarptığı elektrik direği tren raylarına devrildi

09 Ağustos 2017 09:57

Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi yönünden Kırkağaç istikametine gitmekte olan bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerli hemzemin geçitte önce bariyerlere sonra ise elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği tren raylarına devrilirken, elektrik direği devrildiği sırada, 25 bin volt elektriğin olduğu demiryolu elektrifikasyon hattında bulunan kabloları da kopardı. Elektrik direğinin raylara devrilmesi nedeniyle İzmir’den Soma’ya gitmek üzere yola çıkan 9 Eylül Ekspresi treni, Kırkağaç’ın Bakır Mahallesinde bekletildi.

TCDD ekiplerinin yoğun çabaları sonrası elektrik direği rayların üzerinden kaldırılırken, bariyerlerde kısa sürede onarıldı. Bakır Mahallesi'nde yaklaşık 30 dakika bekletilen, 9 Eylül Ekspresi, elektrik direğinin kaldırılması sonrası yoluna devam etti. Vatandaşların elektriğinin direğinin raylara devrildiğini ihbar etmesi ve TCDD ekiplerinin kısa sürede kaza yerine gelip sıkıntıyı gidererek treni bekletmesi olası bir faciayı da önlemiş oldu. 

Hakan Demir

Etiketler: elektrik direği, tren rayları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!