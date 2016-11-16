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Kamyonun çarptığı otomobil devrildi: 2 yaralı

Çaycuma ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kamyonun çarptığı otomobil devrildi: 2 yaralı

16 Kasım 2016 13:48

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma'da meydana geldi. Emin A. idaresindeki 54 AK 509 plakalı otomobil, Çaycuma sanayi sitesi trafik ışıklarına yaklaştığı sırada, arkadan gelen Mehmet D. idaresindeki 67 YF 638 kamyonun çarpması sonucu devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Emin A. ve yanında bulunan Engin A. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, iki gün önce aynı kavşakta meydana gelen kazada ambulans ile otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Vatandaşlar, "Trafik ışıkları var kimse kurallara uymuyor, aynı kavşakta sürekli kazalar meydana geliyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Kazada kamyon sürücüsü yara almazken, otomobilde bulunan 2 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Emrah Yıldız


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