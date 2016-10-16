Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 civarında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Karcı yolunda meydana geldi. Denizli’de yaşayan Siirt nüfusuna kayıtlı 88 yaşındaki Abdullah Kaya, Esentepe’de bulunan pazar yerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. O sırada, Cemil E. (58) yönetimindeki 20 ABD 75 plakalı iş kamyonu, Abdullah Kaya’ya çarptı. Çarpma sonucu Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu öğrenen Kaya’nın yakınları ise olay yerine gelerek feryat etti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Medeni Topaloğlu

DENİZLİ