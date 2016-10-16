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Kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 88 yaşındaki Abdullah Kaya, iş kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

16 Ekim 2016 18:04

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 civarında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Karcı yolunda meydana geldi. Denizli’de yaşayan Siirt nüfusuna kayıtlı 88 yaşındaki Abdullah Kaya, Esentepe’de bulunan pazar yerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. O sırada, Cemil E. (58) yönetimindeki 20 ABD 75 plakalı iş kamyonu, Abdullah Kaya’ya çarptı. Çarpma sonucu Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu öğrenen Kaya’nın yakınları ise olay yerine gelerek feryat etti.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Medeni Topaloğlu
DENİZLİ

Etiketler: Kamyonun çarptığı yaşlı adam


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