Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kamyonun çarptığı yavru ayı hayata tutunamadı

Kamyonun çarptığı yavru ayı hayata tutunamadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde karayolundan karşıya geçmeye çalışırken kamyonun çarpması sonucunda ağır yaralanan yavru ayı tedavi altına alındığı Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde telef oldu.

Kamyonun çarptığı yavru ayı hayata tutunamadı

08 Aralık 2016 11:43
Kamyonun çarptığı yavru ayı hayata tutunamadı - Tıkla İzle

Kamyonun çarptığı üç yavru ayıdan biri kaza yerinde telef olurken, biri yaralı, biri ise yara almadan kurtulmuştu.
Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’e bağlı Osmaniye Mahallesi yakınlarında meydana gelmişti. Antalya’dan Bursa’ya yük taşıyan Erkan Alma yönetimindeki 49 AB 050 plakalı kamyon, Osmaniye Mahallesi'nde ormanlık alandan karayoluna fırlayan 3 yavru ayıya çarptı. Çarpma sonucunda yavru ayılardan biri parçalara ayrılarak telef olurken, biri yaralandı, diğeri ise şans eseri yaralanmadı.

Çarpmanın ardından yara almayan yavru ayı kaçarak kayıplara karışırken, yaralı yavru ayı karayolu üzerinde durunca imdadına İnegöl Bölge Trafik ekipleri yetişti. Kaza yerine gelen trafik ekipleri, yolu kısa süre trafiğe kapatarak yaralı yavru ayıyı yolun kenarına çektiler.

Bacaklarında kırıklar oluşan 1 yaşındaki yaralı yavru ayı için İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verildi. Olay yerine gelen Veteriner İşleri ekipleri yaralı ayıyı araca koydular. Durumu kritik olan yavru ayı, tedavi edilmek üzere Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan ancak çene kırığı ve iç kanaması bulunan yavru ayı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

SALİH BAKICI 

Etiketler: bursa, İnegöl Belediyesi, yavru ayı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç