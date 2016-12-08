Kamyonun çarptığı üç yavru ayıdan biri kaza yerinde telef olurken, biri yaralı, biri ise yara almadan kurtulmuştu.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’e bağlı Osmaniye Mahallesi yakınlarında meydana gelmişti. Antalya’dan Bursa’ya yük taşıyan Erkan Alma yönetimindeki 49 AB 050 plakalı kamyon, Osmaniye Mahallesi'nde ormanlık alandan karayoluna fırlayan 3 yavru ayıya çarptı. Çarpma sonucunda yavru ayılardan biri parçalara ayrılarak telef olurken, biri yaralandı, diğeri ise şans eseri yaralanmadı.

Çarpmanın ardından yara almayan yavru ayı kaçarak kayıplara karışırken, yaralı yavru ayı karayolu üzerinde durunca imdadına İnegöl Bölge Trafik ekipleri yetişti. Kaza yerine gelen trafik ekipleri, yolu kısa süre trafiğe kapatarak yaralı yavru ayıyı yolun kenarına çektiler.

Bacaklarında kırıklar oluşan 1 yaşındaki yaralı yavru ayı için İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verildi. Olay yerine gelen Veteriner İşleri ekipleri yaralı ayıyı araca koydular. Durumu kritik olan yavru ayı, tedavi edilmek üzere Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan ancak çene kırığı ve iç kanaması bulunan yavru ayı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

SALİH BAKICI