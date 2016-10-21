Kadıköy, Erenköy, Yakutlar Sokak’ta bir şantiye alanına toprak getiren 06 FH 0259 plakalı hafriyat kamyonunun döküm esnasında dorsesi yan yattı. Dorsenin yan yatması sonucu Mehmet Demirkaya(66) isimli işçi dorsedeki toprağın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayı gören şantiyede çalışan işçiler polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri Mehmet Demirkaya’yı toprak altında çıkarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede işçinin hayatı kaybettiğini belirledi. Mehmet Demrirkaya’nın cansız bedeni Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın olduğu Yakutlar sokağında olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken park halindeki 34 JE 4348 plakalı aracın da hasar gördüğü tespit edildi. Mahalle sakinlerinden Melek Kiray: “Kamyon inşaata kum getirmiş, kapağını kaldırıp kum boşaltmak isterken de dengesi bozulmuş ve devrilmiş, altından bir kişi kalmış onu da alıp ambulansla hastaneye götürdüler. İnşallah kurtulmuştur. Bu bir kazadır. Yalnız çok fazla inşaat var. Dolayısıyla çok rahatsız hissediyoruz kendimizi. Yürürken bile başımıza böyle şeyler gelebilir” dedi.

Mustafa Biçer

