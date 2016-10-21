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Kamyonun frenini tamir etmek isterken hayatından oldu

Eskişehir’de, bir kamyonun frenleri tamir etmek isterken tekerleklerinin arasında sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.


21 Ekim 2016 17:31

Edinilen bilgilere göre olay, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Oto Tamirciler Sitesinde meydana geldi. Yeğenine ait bir tamirci dükkanında işçi olarak çalışan İbrahim Aydemir (50) isimli şahıs, dükkanına gelen O.G. isimli şahsın kullandığı kamyonun frenleri tamir etmek istedi. Bu sırada kamyonun 3. dingil ile 4. dingil tekerleği arasında sıkışan şahıs, olay yerinde ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan şahsı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekipleri ile polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucu, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücü O.G. gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. 


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