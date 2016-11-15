Edinilen bilgiye göre kaza, İslahiye Çevreyolu Hastane Kavşağında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon yoldan geçen keçilere çarptı. Kazada 20 küçükbaş hayvan telef olurken kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. Daha sonra kazanın meydana geldiği çevre yolundan geçen Mehmet Tanrıtanır idaresindeki 06 ZB 603 plakalı araç telef olan hayvanlara çarpması sonucu araç içerisindeki Dilek Tanrıtanır, sürücü Mehmet Tanrıtanır ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Belediye temizlik işçileri olay yerini temizlerken, polis ekipleri trafiğe kapanan olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Şentürk