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Kamyonunu olay yerinde bırakarak kaçtı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde su kapağı yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza sonrası sürücü kamyonu olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kamyonunu olay yerinde bırakarak kaçtı

26 Nisan 2018 23:00

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Bartın karayolu üzerinde meydana geldi. 55 yaşındaki Çetin Ü. idaresindeki 34 GR 9965 plakalı kamyonet sanayi sitesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyonet sürücüsü Çetin Ü. kazanın ardından olay yerinde kaçtığı öğrenildi. Çetin Ü.'nün alkollü olduğu ve bu yüzden kaçtığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çekici yardımı ile yan yatan kamyonu olay yerinden kaldırdı. Polis ekipleri kamyonunu olay yerinde bırakarak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.  

Emrah Yıldız

 

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