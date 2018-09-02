Kan davalı akraba iki aile 8 yıl sonra barıştı

Gaziantep'te 8 yıl önce iki akraba arasında yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Gurbet Aşireti'ne mensup Bakay ve Açıkgöz aileleri arasındaki 8 yıldır süregelen husumet, araya giren diğer akrabalarının çabaları ile barışla sonuçlandı. Bir araya getirilen her iki ailenin büyüklerinin aldığı karar ile yıllardır devam eden kan davası sona erdi. Barış yemeğinde buluşan aileler, sarılıp kucaklaştı.

İki aileyi barıştırmak amacıyla araya girenlerden Nahsen Başoğlu, "Bu husumet 8 yıl önce iki arkadaş arasında ansızın başlayan bir kavga nedeniyle oluştu. 8 yıldır anlamsız bir şekilde sürüyor bu kan davası. Bu aileler zaten yabancı değiller, akrabalar, amca çocukları bunlar. Zamanında ufak bir olay oldu, kavga oldu, o nedenle bu aileler birbirine düştüler. Şimdi çok şükür eş, dost, akraba bir araya gelerek bu aileleri barıştırdık. Bu nedenle mutluyuz, hatta çok mutluyuz. Allah kimsenin başına bir daha böyle şeyler göstermesin. Ben bu durumda olan ailelere de seslenmek istiyorum. Kimse düşman kalmasın, düşmanlık iyi bir şey değil. Düşmanlıktan kimse bir şey anlamaz. Biz bütün Türkiye'de, dünyada düşmanlık olmasın, barış olsun istiyoruz" dedi.

Barış için gayret gösteren Yılmaz Kalburcu ise, "İki aile de yabancı değil. Akraba aileler arasındaki husumetin kalkması iyi oldu. Tatsız ve basit bir olay yüzünden aileler düşman oldu birbirine. Ortada hiçbir şey yoktu. Bundan sonra da inşallah bir sıkıntı olmaz. Biz de vesile olduk barıştılar. Hepsinden Allah razı olsun. Bir daha böyle olaylar yaşanmasın" diye konuştu.

Her iki aile fertleri de bir daha benzeri olayın yaşanmaması dileğiyle dualar etti.

Said Vakkas Yağcı

