Diğer
Kategoriler

Kan davalı akraba iki aile 8 yıl sonra barıştı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde yaşayan ve 8 yıldır kan davalı olan akraba iki aile, diğer yakınlarının araya girmesi ile barıştı.

Kan davalı akraba iki aile 8 yıl sonra barıştı

02 Eylül 2018 10:27

Gaziantep'te 8 yıl önce iki akraba arasında yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Gurbet Aşireti'ne mensup Bakay ve Açıkgöz aileleri arasındaki 8 yıldır süregelen husumet, araya giren diğer akrabalarının çabaları ile barışla sonuçlandı. Bir araya getirilen her iki ailenin büyüklerinin aldığı karar ile yıllardır devam eden kan davası sona erdi. Barış yemeğinde buluşan aileler, sarılıp kucaklaştı. 

İki aileyi barıştırmak amacıyla araya girenlerden Nahsen Başoğlu, "Bu husumet 8 yıl önce iki arkadaş arasında ansızın başlayan bir kavga nedeniyle oluştu. 8 yıldır anlamsız bir şekilde sürüyor bu kan davası. Bu aileler zaten yabancı değiller, akrabalar, amca çocukları bunlar. Zamanında ufak bir olay oldu, kavga oldu, o nedenle bu aileler birbirine düştüler. Şimdi çok şükür eş, dost, akraba bir araya gelerek bu aileleri barıştırdık. Bu nedenle mutluyuz, hatta çok mutluyuz. Allah kimsenin başına bir daha böyle şeyler göstermesin. Ben bu durumda olan ailelere de seslenmek istiyorum. Kimse düşman kalmasın, düşmanlık iyi bir şey değil. Düşmanlıktan kimse bir şey anlamaz. Biz bütün Türkiye'de, dünyada düşmanlık olmasın, barış olsun istiyoruz" dedi. 

Barış için gayret gösteren Yılmaz Kalburcu ise, "İki aile de yabancı değil. Akraba aileler arasındaki husumetin kalkması iyi oldu. Tatsız ve basit bir olay yüzünden aileler düşman oldu birbirine. Ortada hiçbir şey yoktu. Bundan sonra da inşallah bir sıkıntı olmaz. Biz de vesile olduk barıştılar. Hepsinden Allah razı olsun. Bir daha böyle olaylar yaşanmasın" diye konuştu.
Her iki aile fertleri de bir daha benzeri olayın yaşanmaması dileğiyle dualar etti.  

Said Vakkas Yağcı
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç