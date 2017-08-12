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Kan davası barışla noktalandı

Batmanın Sason ilçesinde, geçtiğimiz Ramazan ayında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından aralarında husumet başlayan üç aile barıştırıldı.

Kan davası barışla noktalandı

12 Ağustos 2017 12:05

Sason'da Ramazan ayında Böğüş, Çakar ve Cengiz aileleri arasında çıkan ve Şevket Böğüş'ün (60) ölümüne yol açan silahlı kavganın ardından başlayan husumetin sona erdirilmesi için İstanbul, Muş ve çevre illerden gelen kanaat önderleri ve siyasi parti temsilcileri devreye girdi. Husumetli üç aile Sason Merkez Camii'nde bir araya getirildi. Camide vaizler ve imamlar tarafından sohbetler yapıldı. Kuran-Kerim’den ayetler ve hadisi şerifler okundu. Daha sonra barıştıklarını dile getiren aileler salavatlar eşliğinde Kuran-ı Kerim’in altından geçerek el sıkışıp kucaklaştı.

Barışan aileler Sason Meydanı'nda birlikte çay içip sohbet ettikten sonra dağıldı.

Sayım Özmen


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