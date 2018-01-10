Kan donduran cinayetin ardından ağabey konuştu!

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kastamonu’nun Bürme köyünde 29 Kasım’da çıkan yangın sonrasında 41 gündür kayıp 5 kişilik Çataloğlu Ailesi’nin hayvan hırsızlığı esnasında çıkan arbede öldürüldükten sonra aynı evde yakılarak cesetlerin yok edilmeye çalışıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından değerlendirmede bulunan Fazıl Çataloğlu’nun ağebeyi Emin Çataloğlu, kardeşinin 5 nüfusuyla birlikte yok edildiğini ifade ederek, “Bir sürü hayvanları vardı, bu hayvanlar da yok edildi. Kendinin ne olduğu belirli olmadığı yakıldı, deniliyor ama o zaman hayvanlar ne oldu, nereye götürüldü? Bu işin tam köküne varıncaya kadar çözüldüğüne hiç inanamıyorum. Mademki kendileri yakılmış, yok edilmiş, o zaman hayvanlar ne oldu, nereye götürüldü? Bunları illaki bulmaları gerekiyor. Ben hayvan peşinde değilim ama kendilerine de ne olduğu bu sefer meçhul olmuş oluyor” dedi.

“Yangın yerinde saçlarla ve yanmamış battaniye bulduk”

Yangın yerinde kendilerinin de en azından bir tane ceset çıktığını tahmin ettiklerini anlatan Emin Çataloğlu, “Çünkü saç bulduk biz orada, battaniye vardı. Battaniye yanmamış, Fazıl Çataloğlu’nun eşinin de saçları oradaydı. Onun saçları olduğunu tahmin ettik. Hiç de cenaze olmadığı, olunca ben doğrusu bir türlü tahmin edinemiyorum. Bunların en azından üç kişiden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Üç kişiyle de bu işin yapıldığını sanmıyorum. Hayvan çalarken olsaydı Fazıl, bunların bir iki tanesini orada bırakırdı. Bu kadar kendisine şey ettirmezdi. Ama eve çıkıp iyilikle konuşup oturdularsa, ardından yaptılarsa onu bilemem. Yoksa dışarıdan hayvan çalarken olsaydı Fazıl, bunların en azından bir iki tanesini orada hallederdi. Adamın üzerinde silahı vardı. Onun için inanamıyorum ben, tam çözüldüğüne inanamıyorum, bir türlü inanamıyorum. Devlet büyüklerimize sesleniyorum, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, İçişleri Bakanımızın bu işle ilgilenmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“Olayın olduğu geceden iki gün önce Fazıl’a misafirliğe gelmişler”

Cinayeti işlediği ileri sürülen Ali Ş. ile Fazıl Çataloğlu’nun birbirlerine misafirliğe gelip gittiklerini söyleyen Emin Çataloğlu, şöyle konuştu: “Hatta olayın olduğu geceden 1-2 gece öncesi Ali Ş. çay içmeye geliyoruz, diye misafirliğe gelmişler. Evde oturmuşlar, bir süre sonra gitmişler. Köyler birbirlerine yakın. Birbirlerine misafirliğe gelip gidiyorlarmış. Bu bakımdan bunlar en azından eve misafirliğe gelip samimiyetle yaklaşmışlardır. Yoksa ki hayvan çalarken, bu işi yaptıklarına inanmıyorum ben. Hayvan çalarken olsaydı Fazıl, onların bir ikisini orada bırakırdı”

Vedat Yunus İkizoğlu

