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Kan donduran olay: 'Öldürdüm, ambulans çağırın'

Bursa’da, annesini darp ettiği iddiasıyla üvey babasını bıçaklayarak öldüren ve mahkeme tarafından ev hapsi cezasıyla serbest bırakılan genç kızın yargılanmasına başlandı.

Kan donduran olay: Öldürdüm, ambulans çağırın

02 Kasım 2016 09:26

Hakkında 12 ila 18 yıl hapis cezası istenen genç kız, ölen üvey babasının kendilerini darp ettiğini ve olay esnasında elinde makas ve jilet olduğunu söyledi.

Olay, geçen haziran ayında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Fatma T., (20) üvey babası Nihat Vural’ı annesi Cemile T.’yi darp ettiği iddiasıyla bıçakladı. 112 ekipleri tarafından Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Vural hayatını kaybetti.

Üvey babası öldürmek suçundan hakkında 12 ila 18 yıl arasında hapis cezası talep edilen genç kızın yargılanmasına Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Kütahya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bağlanan Fatma T., savcılıktaki ifadesini tekrarlayarak, “Üvey babam annemi ve beni 3 buçuk yıldır darp ediyordu. Olay günü ise üvey babam dövdüğü annemin boğazına makas dayamıştı. Ayırmak isterken bana da tokat attı. Ben de kendimi kaybettim. Masadan aldığım bıçak ile onu bir kez yaraladım. Pişmanım” dedi.

“Olay sırasında elinde makas ve jilet vardı”

Genç kız, beraatını isteyerek, eğer kendisi hakkında ceza verilecekse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını, cezasının ertelenmesini talep etti. Nihat Vural’ın 2012 yılında Muğla’da otururken de annesine karşı eylemde bulunduğunu ifade eden Fatma T., “Bana da şiddette bulunduğu için jandarma karakoluna gittik. Ancak Nihat Vural bizi tehdit ettiği için şikayetçi olmadık. Olay sırasında da Vural’ın elinde makas ve jilet vardı” açıklamasında bulundu.

Şahitlerden Ersan Ç., “Sokaktan, ‘Öldürdüm, ambulans çağırın’ diye bağırma sesleri duydum. Pencereden dışarıya baktığımda benim evimin önünde bir kız vardı. Kızın elinde bıçağı görünce bırakmasını söyledim. Bana boş boş bakıyor ve bıçağı bırakmadı.Ben polisi aradıktan sonra ambulans geldi. Kızın elinde bıçak olduğu için kendisine müdahale edilemedi” diye konuştu.

Mahkeme, genç kızın annesi Cemile V.'nin Kütahya’daki adresi göre ifadesinin alınmasına, Bursa Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden otopsi raporunun sorulmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ahmet Faruk Çabuk 


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