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Kan stokları alarm veriyor

Türk Kızılayı Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ, ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeni ile stokların alarm verdiğini bildirdi.

Kan stokları alarm veriyor

03 Ocak 2017 13:28

Kızılay Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ, Türkiye genelinde 250 kan bağış noktasının bulunduğunu ve 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri kan bağışlaması için beklendiğini söyledi. Türkiye genelindeki bin 300 civarındaki hastaneye her iş günü yaklaşık 11 bin etmek zorunda olduklarını belirten Tezdiğ, "Ülkemizde kan bağışı yeterli düzeyde değil. Hasta yatak kapasitesine göre yıllık 3 milyon ünite kana ihtiyaç var. Gelişmiş ülkelerde her yıl Türkiye’nin 4-5 katı kan bağışlanıyor. Ülkemizin kan bağışı konusunda modern toplumlar seviyesine gelebilmesi için öncelikle karşılıksız, gönüllü bağışların artması gerekiyor. Bir başka unsur ise düzenli ve güvenli donörlük sistemi oluşturmak. Bu da bilinçlendirme ile mümkün olacak. Türk Kızılay'ı olarak biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya tüm kararlılığımızla devam ediyoruz” dedi.  

Mehmet Şükrü Yıldırım


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