Kanada’nın Quebec eyaletinde bulunan Quebec City İslam Kültür Merkezi’nde yaklaşık 40 kişinin yatsı namazı için camide bulunduğu sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Kanada polisi bir kişiyi tutukladı. Fransız-Kanadalı bir öğrenci olduğu belirtilen zanlı Alexandre Bissponette’nin saldırıda hayatını kaybeden 6 kişi için 6 kez birinci derece cinayetle suçlandığı bildirildi. 27 yaşındaki zanlının Quebec City’den Ile d’Orleans’a gittiği sırada köprü üzerinde aracında yakalandığı ve zanlının polisi arayarak işbirliği yapmak istediğini söylediği bildirildi. Zanlının sosyal medya hesapları üzerinden ABD Başkanı Donald Trump ve Fransız Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen’in sayfalarını beğendiği kaydedildi.

Zanlının saldırıyı gerçekleştirdiği camiden yalnızca 3 kilometre uzaklıkta bulunan Laval Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve antropoloji eğitimi gördüğü bildirildi. “Mülteciler Hoşgeldiniz” adlı bir kuruluşta çalışan François Deschamps zanlının aşırı sağ görüşleriyle bilindiğini söyledi.

Saldırının ardından gözaltına alınan Faslı bir zanlının ise görgü tanığı olarak görüleceği ifade edildi. Öte yandan Kanada polisi hayatını kaybedenlerin isimlerini yayınladı. Saldırıda Azzeddine Soufiane (57), Khaled Belkacemi (60), Abdelkerim Hassen (41), Aboubaker Thabti (44), Mamadou Tanou Barry (42) ve İbrahima Barry (39) hayatını kaybetti.