Kanada’da eğitim, Türk öğrencilerin gözdesi

Kanada Kültür ve Eğitim Derneği, Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenleyeceği dört gün süren etkinliklerle Kanada’da lise eğitimi almak isteyen gençler, Kanada Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve lise temsilcileriyle bir araya geldi. Kanada Kültür ve Eğitim Derneği yetkililerinden Zelal Özkan, “Geçtiğimiz hafta İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirdiğimiz kayıt günlerine katılan gençler, Kanada’nın kendilerine sunacağı en iyi eğitim fırsatlarını keşfetme olanağını elde etti. Kayıt günleri sonrasında bize ulaşan öğrencilerimiz için Ocak ayı boyunca bilgilendirmelerimiz ve desteğimiz devam edecektir” dedi.

Kanada’dan farklı eyaletlerden okul temsilcilerinin katıldığı etkinlikte öğrenciler okullara ön-kayıt yaptırma şansına sahip oldu. Böylece sınırlı sayıda kontenjandan yararlanma olanağını buldular. Kanada’da lise eğitimi alarak Kanada üniversitelerine kabul olanağına da kavuşan öğrenciler için, üniversite başvuru ve burs olanaklarıyla ilgili bilgilendirme semineri de yapıldı.

Kanada eğitim sistemi ile fark oluşturuyor

Son yıllarda eğitime yaptığı yatırımlarla aralarında ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu çok sayıda ülkeyi geride bırakan Kanada, eğitim sistemi ile fark oluşturuyor. Kanada Kültür ve Eğitim Derneği, mükemmel bir eğitimle birlikte başarılı bir dünya vatandaşı olma fırsatını ayağınıza getiriyor; Kanada’nın çeşitli eyaletlerinden binlerce liseyi eğitimini Kanada’da tamamlamak isteyenlerle buluşturuyor.

Her yıl 300 binden fazla öğrenci Kanada’yı tercih ediyor

Kanada, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nda (PISA) sürekli üst sıralarda yer alan ülkeler arasında yer alıyor. Yurtdışında eğitim görmek isteyen gençlerin büyük ilgisini çeken ülke, sağladığı fırsatlar ve burs olanaklarıyla dikkat çekiyor. Her yıl 300 binden fazla öğrencinin tercih ettiği Kanada’ya eğitim görmek için giden Türk öğrencilerin sayısında her yıl büyük artış yaşanıyor. Kanada’da lise eğitimi gören gençler üniversiteye de Kanada’da devam edebiliyor. Eğitimini Kanada’da tamamlayan öğrenciler dünya standartlarında bir eğitim görerek geleceğini garanti altına alıyor.

Öğrenciler Kanada’da eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi oldu

Lise eğitimini Kanada’da alarak, geleceğin liderleri arasında yer almak isteyen öğrenciler için Kanada Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve lise temsilcileri, Kanada’daki eğitim sistemi hakkında bilgilendirme yaptı.

Kanada Liseleri Kayıt Günleri 9-10 Ocak’ta İstanbul'da 11 Ocak’ta Ankara'da 12 Ocak’ta da İzmir'de gerçekleştirildi. Program kapsamında Kanada liselerine giriş sınavı ve ücretsiz seminer düzenlendi. Ücretsiz seminerlerde öğrenciler, Kanada’da yaşam ve eğitim, Kanada üniversitelerine burs olanakları, Kanada’da eğitim almak için vize prosedürleri konularında yetkililerden bilgi aldı ve sorularına yanıt buldu.