Kanada'da Türkiye'yi temsil edecekler

Çorum'da Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bir grup öğrenci ile robot takımı kuruldu. Liseli kızlardan oluşan ve 'Hitit Angels' adı verilen takım 2017 yılından itibaren Avusturalya, Çin, Kanada, Meksika, Amerika'nın yanı sıra Türkiye'de de düzenlenen Uluslararası First Robotics Competition Robot Yarışmalarına katılmaya başladı. Her yıl belirlenen bir tema üzerine robot tasarımı yapan Hitit'in kızları geçtiğimiz yıl Türkiye'de düzenlenen turnuvaya katılarak çeyrek finale yükseldi.

Her yıl farklı bir temada düzenlenen yarışmaya bu yılda katılacak olan Hitit Angels, bu yıl belirlenen koli veya çöp toplamada yaşanan sorunların ortadan kaldırılması noktasında robot tasarladı. Okul öğrencileri tarafından yazılımı, kodlaması ve tasarımı yapılarak 'Hitit' adı verilen robot, çöpleri veya kolileri hem belirli bir yere toplayıp hem de nakledebiliyor.

19-22 Ekim'de İstanbul'daki finallere katılacak olan Robot Takımı, 2019 yılında ise Kanada Quebec City deki turnuvada Türkiye'yi temsil edecek. “

Hitit Angels'in Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurdukları robotik bir bölüm olduğunu dile getiren Bilim Teknolojileri Öğretmeni ve Takım Mentorü Engin Uzun, kulüp bünyesinde öğrencilere uluslararası yarışmalara katılmak için öncelikli olarak öğrencilere kodlamadan yazılımına kadar bilim, teknoloji, mühendislik, matematik tabanlı (STEM) tabanlı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bu sürecin tamamlanmasıyla beraber uluslararası yarışmalara katılmaya başladıklarını açıklayan Uzun, 2018 yılında katıldıkları yarışmada otonom sistemlere Endüstri 4.0 noktasında çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydetti.

"HİTİT ANGELS ANADOLU'DAN BU TURNUVAYA KATILAN TEK KIZ TAKIMI OLARAK YER ALDI"

Uluslararası yarışmalara katılmaya devam ettiklerini kaydeden Uzun, “İstanbul'da geçtiğimiz yıl katıldığımız First Robotics Competition (FRC) uluslararası robot yarışmasında çeyrek finale yükseldik. Hitit Angels Anadolu'dan bu turnuvaya katılan tek kız takımı olarak yer aldı” dedi.

Uluslararası yarışmaların Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Avusturalya, Çin, Kanada ve Meksika yapıldığını dile getiren Uzun, bu yarışmaların 81 ülkede 14-18 yaş arasında öğrencilerin katıldığı bir yapı olduğunun altını çizdi. Robotik yarışmaların Endüstri 4.0'a destek olmak veya sorunlara çözüm bulmak için düzenlendiğini belirten Uzun, öğrencilerin de gelişimlerini bu yönde sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Hitit medeniyeti ve bu medeniyete ev sahipliği yapan Çorum'u ön plana çıkarma noktasında takıma Hitit Angels adını verdiklerini söyleyen Uzun, "Aynı zamanda çocuklarımızı ön plana çıkarmak bizim amacımız. 7292 ulusal numaramız. First Robotics Competition'in (FRC) İstanbul'daki sezon finallerine bu yılda katılacağız. 19-22 Ekim arasında yapılacak yarışma” ifadelerini kullandı.

First Robotics Competition (FRC) uluslararası robot yarışmasının her yıl farklı bir temada düzenlendiğini vurgulayan Uzun, "Mekanik tasarım noktasında bu yılki tema bir koli veya çöp toplama noktasındaki probleme çözüm bulmak. Bu temadan yola çıkarak tasarladığımız robotumuz buna uygun olarak gerekli olan çöpleri belirli bir yere toplayıp başka bir yere aktarmayı sağladı” diye konuştu.

"ŞU ANDA TÜRKİYE'DE BU YARIŞMALARA KATILAN 64 OKULUMUZ VAR"

Robotik yarışmaların Türkiye ayağının 2008 yılında başladığını aktaran Uzun, şöyle konuştu:

"Biz ise 2017 yılından itibaren yarışmalara katılmaya başladık. Şu anda Türkiye'de bu yarışmalara katılan 64 okulumuz var. Bunların yüzde 90'ını özel okullarımız. Sanayi ve Endüstri 4.0'a destek olma noktasında öğrencilerimizin gelişiminden gerekli olan programlama, problemi çözme yetisini kazanması için destek olmaya çalışıyoruz. Yarışma konseptinde farklı çalışmalar yaparak tasarımından, inşasından, mekanik ve elktronik bilgileri bir araya getirerek belirli süreçlerde tekrarlayarak otonom sistemlerinden faydalanarak kendi ürettiğimiz programları kullanıyoruz. Kullandığımız programları kendimiz kullanıyoruz."

HİTİT'İN KIZLARI KANADA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Kanada Quebec City deki turnuvaya katılımımız onaylandığını açıklayan Uzun, “Takımımız kendini geliştirdi. Kızlarımıza güveniyorum. Bu yarışmalara katılan Anadolu'nun tek kız takımı. Çorum'da bir farkındalık oluşturmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Uzun, yarışmalarda kendilerine destek olan Karadeniz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cengiz Demir, Çorum Sanayici ve İş adamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanı Hayati Şamlı, Dura Makine, Patom Egzoz Sistemleri'ne de teşekkür etti.

Hitit Angels takımı üyesi Esra Nur Kısacık ise Hitit Angels Robutu'nu Fenerbahçe Ülker Arena Stadı'nda sergilediklerini kaydetti. Robotu kendisinin kullandığını anlatan Kısacık, "Yarışmaya katılan diğer takımların erkek-kız karmasından oluşurken tek kız takımı bizdik. Bunu görünce çok yardımcı oldular” dedi.

Yaren Biçer adlı öğrenci de geçen yıl katıldıkları yarışmada tek kız takımının kendileri olduğunu hatırlatarak, bunun kendilerini farklı kılarken, ayrı bir heyecan verdiğini belirtti.

(Muhammed Muttalip Yalçın /İHA)