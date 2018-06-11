Kanada’dan ABD açıklaması

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Kanada Başbakanı Justin Trudeau G7 zirvesi sonrası ABD hakkında yaptığı açıklamaların, ABD cephesince ihanet olarak değerlendirilmesinden sonra basına açıklama yaptı.

Trudeau ve ekibinin Qubeec City kentinde yoğun bir gün geçirdiğini söyleyen Freeland, ABD demir ve alüminyum ticaretinde Kanada’ya uyguladığı gümrük vergisini, yasa dışı ve adaletsiz olarak değerlendirdi.

Kanada’nın kesinlikle kendi endüstrisine sahip çıkacağını vurgulayan Freeland, yaşananların diplomatik bir savaş olup olmadığı sorusuna, “Burada kesin olan şey, ciddi bir karşıtlığın olduğudur, davranışlar söylenen sözlerden daha önemli, Kanada kesinlikle kendisine uygulanan adaletsiz ve yasadışı uygulamaya ciddi bir şekilde karşı çıkacaktır” ifadelerini kullandı. Yaşanan kriz hakkında çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Freeland, “Başka bir seçeneğimiz yok, kendi çalışanlarımızı ve kendi en sanayimizi korumak zorundayız” şeklinde konuştu.

ABD basınına yansıyan “Kanada bizi sırtımızdan bıçakladı” ifadelerine yol açan şeyin ne olduğu sorusuna Freeland, “Başka bir hükümetin yetkilileri tarafından yapılan açıklamayı neyin tetiklediğini söylemek bana düşmez, Kanada yeterince açık ve ölçülüdür. Biz tartışmalarımızda gerçekleri baz alırız ve inanıyoruz ki ticaret kazan - kazan felsefesi üzerine kuruludur, ABD ile olan ticaretimizin de karşılıklı yarar dayandığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. ABD ve Kanada’nın çok çeşitli alanlarda ticaret yürüttüğünü hatırlatan Bakan, ikili ilişkilerde bu tarz bir iletişimin yolunun seçiliyor olmasının, ülkelerin kârına olmayacağını ifade etti.